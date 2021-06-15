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مؤسسات وشخصيات إسلامية تؤيد قرار قصر حج هذا العام على حجاج الداخل

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مؤسسات وشخصيات إسلامية تؤيد قرار قصر حج هذا العام على حجاج الداخل مؤسسات وشخصيات إسلامية تؤيد قرار قصر حج هذا العام على حجاج الداخل
بلغ عددها 196 جهة.. وأشادوا بجهود المملكة في الحرص على سلامة ضيوف الرحمن

مؤسسات وشخصيات إسلامية تؤيد قرار قصر حج هذا العام على حجاج الداخل

أيدت منظمات ودول إسلامية عدة، قرار المملكة بإقامة حج هذا العام 1442 هــ بعدد محدود من جميع الجنسيات المتواجدين داخل المملكة.

ولقي قرار وزارة الحج والعمرة، قصر أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل بإجمالي 60 ألف حاج ترحيبًا كبيرًا من مختلف الدول العربية والإسلامية.

يأتي ذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة المستجد (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة في دول العالم.

وقد وصل عدد المؤسسات والجمعيات والشخصيات الإسلامية في العالم، المؤيدين لقرار المملكة قصر حج هذا العام 1442هـ على حجاج الداخل، وتوجه المملكة بهذا الشأن، إلى 196 جهة.

ويؤكد هذا العدد الكبير من دعوات التأييد للقرار، مدى حرص المملكة على صحة الحجاج وسلامتهم، كما حقق قرار المملكة بإقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة هذا العام مقاصد الشريعة الإسلامية، في الحفاظ على حياة الحجاج وسلامتهم الصحية، حيث تضع الشريعة حفظ النفس في مقدمة الضرورات الشرعية الخمس.

وحرصت المملكة منذ بدء ظهور الإصابات بفيروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن بتعليق قدوم المعتمرين، والعناية بالمعتمرين الموجودين في الأراضي المقدسة.

كما لم تدخر المملكة جهداً في ابتكار طريق من أجل الحفاظ على صحة الحجاج، وذلك ضمن خطة شاملة واستثنائية بسبب جائحة كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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