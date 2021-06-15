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وزارة الاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "يانسن"
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:33 مساءً
أمير المدينة: مجمع طباعة المصحف من المعالم البارزة ويحظى بعناية القيادة
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:33 مساءً
"سلطان بن سلمان" يرأس اجتماع مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:33 مساءً
خلال أسبوع.. وفاة 53 أمريكيًا بسبب موجة حر في مقاطعة بأريزونا
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:33 مساءً
هل هتلغى الـ10 جنيه البلاستيك الـ10 جنيه الورق مع أحمد يعقوب
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:32 مساءً
ناشئات وادي دجلة يتوجن ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:27 مساءً
في ندوة ثقافية.. «رعاية الفئات الأكثر احتياجا» أهم مكتسبات ثورة يونيو
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
درجة الحرارة تصل إلى 44 .. توقعات حالة الطقس الأربعاء (التفاصيل)
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
سلاسل مطاعم ومحال تشارك بالمرحلة الـ18 لمبادرة «كلنا واحد»
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
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فيديو اليوم السابع
هام ⭕️ كواليس اجتماع وزراء الخارجية العرب في قطر بشأن سد النهضة
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 15 يونيو 2021 04:29 مساءً
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