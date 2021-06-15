هنادي مهنا بالحجاب وعبير صبري بالنقاب في كواليس فيلم «ليلة العيد» (صورة)

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أطلت الفنانة هنادي مهنا من كواليس تصوير فيلم «ليلة العيد»، للمخرج سامح عبدالعزيز، وترتدي الحجاب.

وظهرت «مهنا» بصحبة الفنانة عبير صبري ، التي ارتدت النقاب. وكانت «صبري» علّقت على مشاركتها فيديو لها مع هنادي مهنا، منذ ساعات، قائلة: «أنا وهنادي القمر مع بعض تاني، فيلم ليلة العيد إخراج المخرج الكبير سامح عبدالعزيز».

فيلم «ليلة العيد» تأليف أحمد عبدالله، ويتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.