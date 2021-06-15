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كريم فهمي يداعب شقيقه بعد تحديد موعد «العارف»: «استنوا شوية ديدو لسه بيعمل إيرادات»

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كريم فهمي يداعب شقيقه بعد تحديد موعد «العارف»: «استنوا شوية ديدو لسه بيعمل إيرادات» كريم فهمي يداعب شقيقه بعد تحديد موعد «العارف»: «استنوا شوية ديدو لسه بيعمل إيرادات»

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حرص الفنان كريم فهمي على تهنئة شقيقه الفنان أحمد فهمي، بعرض فيلمه الجديد «العارف» منتصف يوليو المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات.

ونشر «كريم» بوستر أحمد من الفيلم عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الثلاثاء، قائلًا: «مبرووووك أخويا النجم أحمد فهمي فيلم العارف دور عالمي، مختلف جدًا، فيلم تقيل أوي، مبروك لحبيبي وصديقي مصطفي خاطر الجامد أوي ونجم، رئيس چانات أحمد عز، ومبروك المؤلف صديقي محمد السيد بشير، بالتوفيق واستنوا شويه عشان ديدو لسه بيعمل إيرادات».

يشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد عز ومحمود حميدة إلى جانب ركين سعد وكارمن بصيبص ومحمود حجازي وريتا حايك، تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد علاء، يناقش فكرة قضية حرب المعلومات والعقول التي تمارس على الشعوب مؤخرًا، وان الحرب حاليًا لا تتمثل في حروب السلاح، وقصته مستوحاه عن حكاية حقيقية يتم تناولها بشكل عصري تعكس جزء من الواقع السياسي الذي نعيشه حاليًا ويتخلله العديد من مشاهد الأكشن والمطاردات.

المصرى اليوم

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