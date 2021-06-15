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أسامة ربيع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية

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أسامة ربيع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية أسامة ربيع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية

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التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الثلاثاء، وفدا باكستانيا رفيع المستوى برئاسة الفريق أول نديم رضا رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، ضمن زيارته الرسمية لمصر، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

في بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الباكستاني، وأعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع وباكستان على المستويين الشعبي والرسمي، مشيدا بما تشهده العلاقات من تقارب في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية فريدة انطلاقا من موقعها الجغرافي في قلب العالم، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تعظيم الاستفادة من القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة من خلال مشروعات التطوير المستمرة والشاملة للمجرى الملاحي.

ثم استعرض رئيس الهيئة مستجدات العمل بمشروعات تطوير المجرى الملاحي التي تتبناها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، وعلى رأسها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة، والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة، بطول 10 كيلو متر، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 متراً وغاطس 72 قدماً.

وشدد الفريق ربيع على أن حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN يعد حادثا استثنائيا وغير مسبوق ورغم تعقيد الموقف إلا أنه برهن للعالم أجمع أهمية القناة وقدرة المصريين على تخطي التحديات وإدارة هذا المرفق الملاحي الحيوي بكفاءة وإقتدار في مختلف الظروف.

من جانبه، أشاد الفريق أول نديم رضا رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية على الجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لتطوير المجرى الملاحي بصورة مستمرة، مثمنا دور رجال الهيئة في عملية إنقاذ وتعويم السفينة البنمية وهو الحدث الذي حظى بمتابعة واهتمام عالمي.

وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية عن انبهاره بقناة السويس واصفا إياها بإحدى عجائب الدنيا التي صنعها البشر، مبديا اهتمامه الكبير بزيارتها ضمن زيارته لمصر لما سمعه عن ملحمة عبورها خلال حرب أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣.

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى الفريق أول نديم رضا رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، والذي أهداه في المقابل هدية تذكارية.

عقب ذلك، توجه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ومشاهدة الإنجاز على أرض الواقع.

المصرى اليوم

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