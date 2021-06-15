حفل زفاف يمني يتحول إلى مأتم.. وهذا هو السبب

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شهدت الأراضي اليمنية حادثًا مروعًا بعدما تحول حفل زفاف إلى مأتم، إثر وفاة أربعة أفراد وإصابة العشرات من بين صفوف إحدى عائلات محافظة عمران، شمالي اليمن.

وأكدت مصادر محلية في مديرية «جبل يزيد » التابعة لمحافظة عمران اليمنية، في بيان رسمي لها أن أربع نساء توفين، إثر حادث مفاجيء في حفل زواج بينهن جدة العروسة وابنة خالها.

وسقط جدار المبنى الذي أقيم به خيمة العرس؛ ما أدى إلى إصابة العشرات، الخميس الماضي.

واشارت مديرية «جبل يزيد» إلى أن المبنى الذي أقيم فيه حفل الزفاف لم يكن مسقوفاً مما اضطر العائلة إلى تغطية المبنى بطرابيل قماشية قاموا بربطها في الجدران، لكن موجة من الرياح العاتية ضريت المبنى، و أدت إلى سقوط الجدار فوق رؤس الجانب المخصص للنساء.

ونقل موقع « المشهد اليمني» أن أسرة العروس أضطرت لتأجيل العرس إلى أجل غير مسمى، بسبب أن عدد الوفيات قابل للزيادة؛ لكون بعض النساء لا تزال في العناية المركزة، بينهن حالات خطيرة.