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الأعمال المصري السعودي: 13 % زيادة في صادرات إلى المملكة عام 2020

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الأعمال المصري السعودي: 13 % زيادة في صادرات مصر إلى المملكة عام 2020 الأعمال المصري السعودي: 13 % زيادة في صادرات إلى المملكة عام 2020

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كشف عبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي، أن المملكة تحتل صدراة الدول العربية المستثمرة في ، بحجم استثمارات بلغ نحو 2.5 مليار دولار، تغطي حوالي 1300 مشروع متنوع.

وقال أبو موسى، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي، والذي جرى أمس الاثنين، بحضور وزيرا التجارة في البلدين وعدد من رجال الأعمال، إن اجتماع المجلس بجانبيه، يأتي تأكيدًا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي "تستند إلى تاريخ طويل من التعاون السياسي والاقتصادي المتميز".

وأكد «أبو موسى»، الذي يشغل منصب محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، أن الدولة تولي أعمال مجلس الأعمال المصري السعودي اهتمامًا خاصًا، معتره على درجة أهمية مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

وعن حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، خلال الآونة الأخيرة، قال موسى، إن التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، سجل 4.4 مليار دولار خلال عام 2020 رغم تداعيات جائحة كورونا، بينما حققت الصادرات المصرية إلى السوق السعودي نموًا كبيرًا خلال عام 2020، حيث بلغت 2.6 مليار دولار مقارنة بـ2.3 مليار دولار في عام 2019 بنسبة نمو 13%.

وعُقد أمس الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، لبحث سُبل التعاون وإزالة عدد من المعوقات والتحديات التي تواجه نمو الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً في ديسمبر الماضي، باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات على أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن نشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة.

المصرى اليوم

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