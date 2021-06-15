السفارة الأمريكية بالقاهرة ووزارة الشباب تطلقان البرنامج التدريبي «بناة الأمة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفارة الأمريكية في القاهرة إن وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للطلائع، تستعد لإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي بناة الأمة«، بالتعاون مع السفارة الامريكية بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

يهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالمهارات الداخلية لديهم، واكتشاف مواهبهم والتدريب على القيادة بشكل فعال ووصف وفهم القدرات الطبيعية للفرد وتطبيقها على المهام اليومية، لتحقيق الاهداف وخلق جيل قادر على اكتشاف ذاته وقادر على التغيير الايجابي في ذاته ومجتمعه، وكيفية العمل بانسجام مع فريق العمل، كما يسعي إلى التمييز بين الموهبة والمعرفة والذكاء والمهارة والقدرة التي يمتلكها الفرد.

كانت وزارة الشباب قد أطلقت المرحلة الأولي من البرنامج شهر ابريل الماضي، من خلال لقاء تعارف بين الطلاب المصريين والطلاب الامريكيين وتبادل النقاشات الحوارية حول اساسيات البرنامج ونبذة عن اساسيات القيادة عبر برنامج زووم، بهدف تقديم برنامج قيادي شامل لتنمية المهارات القيادية والتفاوض، وتغطية أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالشباب.

وتأتي المرحلة الثالثة للبرنامج باستئناف التدريب مرة أخرى عبر برنامج زووم لاستئناف التدريب والمشاركة في مسابقة بين المشاركين الامريكيين والمصريين واختيار عدد 5 فائزين بالمسابقة للسفر للولايات المتحدة الامريكية للتبادل الثقافي حول محور القيادة.

وقال سفير الولايات المتحدة بالقاهرة جوناثان كوهين إن الولايات المتحدة استثمرت منذ عام 1978 أكثر من 350 مليون دولار في المنح الدراسية وفرص التبادل وبرامج التدريب للشباب المصري. وقد مكن هذا الشباب المصري من أن يصبحوا قادة أفضل قادرون على حل المشكلات في مواجهة التحديات العالمية. ويعد برنامج بناة الأمة مساهمة مهمة في هذا الإرث.«