محمد حسين يعقوب عن علمه بجماعة الإخوان المسلمين: «ماليين الدنيا» (صور)

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بدأت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الثلاثاء، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، وأثبتت المحكمة حضور محمد حسين يعقوب في محضر الجلسة، لسماع شهادته.

وسأل المستشار محمد السعيد الشربينى الشيخ محمد حسين يعقوب عن الجماعات الإرهابية بمسمياتها المختلفة والمتمثلة في «جبهة النصرة وأنصار بيت المقدس وتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين»، فأجاب بعدم علمه عن هذه الجماعات عدا جماعة الإخوان المسلمين فكان قوله بأنهم «ماليين الدنيا»، حسب قوله.

وقال إن «حسن البنا بعد سقوط الخلافة أنشأ الجماعة لدعوة الناس والبحث عن الوصول للحكم لإعادتها»، مشيرًا إلى أنه «لا يجوز التعصب لشخصٍ واتباعه مطلقاً إلا شخص النبي محمد صل الله عليه وسلم، ولا لأي جماعة إلا جماعة الصحابة.

وتابع الشيخ محمد حسين يعقوب: «لا أدري الحكم، ولا أستطيع أن أحكم عليهم وأقول إن هذا صحيح أو خطأ».

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم «تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية».