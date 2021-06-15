أخبار عاجلة

وزارة الاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "يانسن" -
أمير المدينة: مجمع طباعة المصحف من المعالم البارزة ويحظى بعناية القيادة -
"سلطان بن سلمان" يرأس اجتماع مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة -
خلال أسبوع.. وفاة 53 أمريكيًا بسبب موجة حر في مقاطعة بأريزونا -
هل هتلغى الـ10 جنيه البلاستيك الـ10 جنيه الورق مع أحمد يعقوب -
ناشئات وادي دجلة يتوجن ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة -
في ندوة ثقافية.. «رعاية الفئات الأكثر احتياجا» أهم مكتسبات ثورة يونيو -
درجة الحرارة تصل إلى 44 .. توقعات حالة الطقس الأربعاء (التفاصيل) -
سلاسل مطاعم ومحال تشارك بالمرحلة الـ18 لمبادرة «كلنا واحد» -
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

إليك بعض الخطوات للتعامل مع النسيان الذي يرافق التقدم في السن

Print
مواضيع متعلقة
فورد برونكو ترفع سقف التحدي مع جيب رانجلر.. شاهد أداءها على التضاريس الوعرة

فورد برونكو ترفع سقف التحدي مع جيب رانجلر.. شاهد أداءها على التضاريس الوعرة

سويسرا تُسقط فرنسا بمباراة مجنونة في يورو 2020..ما أسباب هذه المفاجأة؟

سويسرا تُسقط فرنسا بمباراة مجنونة في يورو 2020..ما أسباب هذه المفاجأة؟

داخل المسرح الذي افتتحه موزارت بأوبرا "دون جيوفاني" في براغ قبل 200 عام

داخل المسرح الذي افتتحه موزارت بأوبرا "دون جيوفاني" في براغ قبل 200 عام

انتشار جديد لفيروس كورونا يثير تساؤلات عن فاعلية اللقاحات الصينية

انتشار جديد لفيروس كورونا يثير تساؤلات عن فاعلية اللقاحات الصينية