أمير تبوك يطلع على سير العمل بمشروعات أمانة المنطقة

★ ★ ★ ★ ★

تضم العديد من الخدمات المتكاملة

اطلع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير عن أعمال أمانة المنطقة في مشاريع الجسور والأنفاق ومنطقة الخدمات بمدينة تبوك، والتي تضم العديد من الخدمات المتكاملة التي تحتاجها المنطقة.

جاء ذلك، خلال لقائه مع أمين المنطقة، المهندس درويش بن علي آل محفوظ، بمكتبه بديوان الإمارة.

كما اطلع الأمير فهد، خلال اللقاء على مراحل سير العمل بمشروع نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد، ومشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد، ومشروع حديقة تبوك المركزية والتي تبلغ مساحتها 1.9 مليون متر مربع وبنسبة إنجاز وصلت إلى 75%، بالإضافة إلى مشروعات السفلتة والإنارة والتي تم تنفيذها خلال الـ 6 شهور الماضية بأحياء مدينة تبوك.

ونوه بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لقطاع البلديات بالمملكة، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال ‏والخدمات وفق المواصفات والمعايير المعمول بها التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.

من جهته، أعرب أمين منطقة تبوك، عن شكره لأمير المنطقة، على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من دعم واهتمام منه. حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك، محمد بن عبدالله الحقباني.