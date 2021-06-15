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أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين يستغيثون بالرئيس (التفاصيل)

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أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين يستغيثون بالرئيس السيسي (التفاصيل) أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين يستغيثون بالرئيس (التفاصيل)

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وجّه أولياء أمور طلاب مدراس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (stem)، شكوى لرئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لرفع الظلم عن طلاب هذه المدارس وخاصة فيما يخص التنسيق والمنح.

وأكد أولياء الأمور في شكواهم، حصلت «المصرى اليوم»، على نسخة منها أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا انشئت بهدف جذب ورعاية الطالب المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم وتنميتها، وتتبع المدرسة نظام تعليمي يهتم بالمعرفة والبحث العلمي والمشروعات البحثية التطبيقية وثقل لمهارات الطالب في كافة الجوانب الشخصية، لكن رغم طبيعتها المتميزة بطلابها وخريجيها إلا إن طلابها يعانون التعنت والروتين والظلم في التعامل معهم كأنهم يعاقبون على تفوقهم ونبوغهم.

وتابع أولياء الأمور في شكوتهم، أنه حين ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة لعام 2020 بشهر اغسطس، تأخرت نتيجة تنسيق مدارس المتفوقين حتى الثاني عشر من أكتوبر، أي بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة.

وتسائل أولياء الأمور هل من المعقول والمنطقي أن يظل خريجي هذه المدارس منتظرين نتيجة التنسيق مع المرحلة الثالثة للثانوية العامة وتضيع عليهم فرص التقديم للمدن الجامعية والتقدم للكليات التي تعقد اختبارات قبول مثل الكليات العسكرية، بالإضافة لالتحاق الطلاب بالجامعة متأخرين، وبعد بداية العام الدراسي وهذا كله مخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب أولياء الأمور بسرعة إعلان نتيجه التنسيق الخاصة بهم.

وتابع أولياء الأمور، أنه خلال عام 2018 حصل 34 طالب على منح خارجية في جامعات عالمية مثل Harvard ،Minerv ،Rochester، MIT ،Stanford وغيرها، إلا أن وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ممثلة في وحده مدارس المتفوقين لم يقوموا بالتنسيق مع الجامعات الخاصة لإعطاء منح دراسية للطلبة كما كان يحدث سابقا، وكذلك لم يشمل قرار المجلس األعلي للجامعات تطبيق المنح على مدارس ستيم لعام 2020، رغم أنه في السنوات السابقة كان يوجد 240 منحة متنوعة لطالب ستيم، وهذا إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص،و لذا نطالب بعودة المنح المقدمه من وزارتى التعليم التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وتفعيل دور وحدة دعم طالب ستيم بالوزارة وقيامهم بزيارات طرق الأبواب للحصول على منح دراسية كما كان يحدث في الأعوام السابقة.

وأكد أولياء الأمور أن لدينا قيادة سياسية مستنيرة تولى أهميه كبيرة للعلم والبحث العلمي وتهتم اهتماما خاصا بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، إذ طالب سيادة الرئيس عبدالفتاح بإنشاء مدرسه للمتفوقين في كل محافظة، وموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنشاء 4 جامعات امتدادا لمدارس المتفوقين وهي: جامعة الجلالة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الملك سلمان للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة العلميين للعلوم والتكنولوجيا.

وطالب أولياء الأمور بتخصيص عدد من المنح لطلاب مدارس المتفوقين بالجامعات الأهلية أو تخفيض وتحمل المصروفات عنهم، وكذلك إعادة النظر في تنسيق مدارس المتفوقين بحيث يسمح للطالب الراغبين الالتحاق بكليات العلوم، باختيارها والالتحاق بها، لكن لا تحتسب في النسبة المرنة، نظرًا لأن اختيار طالب مدراس المتفوقين يكون لأكثر الطلاب تفوقا في الشهادة الاعدادية.

المصرى اليوم

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