الانتهاء من تشيع جنازة شقيق الكابتن أحمد شوبير ودفنه في مقابر العائلة بطنطا

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شيع منذ قليل المئات، من أهالي مدينة طنطا جثمان المحاسب عصام شوبير، عضو مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي وشقيق الكابتن أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر، وصلاة الجنازة، من ساحة المسجد الأحمدى البدوى، إلى مثواه الأخير، في مقابر العائلة بيسيجر.

وكان من أبرز الحضور الكابتن العامري فاروق، والكابتن إبراهيم فايق، وأعضاء مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي، ولفيف من القيادات المحلية، والتنفيذية، وقبل أداء صلاة الجنازة، دخل الكابتن والإعلامي احمد شوبير، في حالة بكاء شديد، في حضن الكابتن ابراهيم فايق.

وتحولت صفحات التواصل الإجتماعي فيس بوك، إلى سرادق عزاء، بعد سماعهم خبر وفاة المحاسب عصام شوبير، وانهال الجميع عليه بالدعوات، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه أيضًا أكد نادي طنطا الرياضي في بيان له أن العزاء عقب صلاة المغرب بالسرادق، المفتوح المقام بجراج نادى طنطا الرياضى.

جنازة شقيق الكابتن أحمد شوبير في طنطا

جنازة شقيق الكابتن أحمد شوبير في طنطا

جنازة شقيق الكابتن أحمد شوبير في طنطا

جنازة شقيق الكابتن أحمد شوبير في طنطا