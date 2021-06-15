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تعيين ٣ رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

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تعيين ٣ رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها تعيين ٣ رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

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أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وقال بيان صحفي، إن القرارات شملت تعيين كلا من الدكتورة إيناس محمود مكاوى الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الزراعية بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الزراعية، والدكتور هيثم محمد شحاته الأستاذ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الأراضي والمياه.

كما أصدر «الجيزاوى»، قرارا بقيام الدكتورة ولاء إبراهيم محمود الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها بأعمال رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربية.

المصرى اليوم

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