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المقاصة: نعاني من أزمة مالية.. وكارتيرون سبب تراجع مستوى مروان حمدي

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مصر المقاصة: نعاني من أزمة مالية.. وكارتيرون سبب تراجع مستوى مروان حمدي المقاصة: نعاني من أزمة مالية.. وكارتيرون سبب تراجع مستوى مروان حمدي

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أكد اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي المقاصة، أن النادي يعاني من أزمة مالية، في الفترة الحالية.

وقال بكري سليم، في تصريحات إذاعية :«نعاني من أزمة مالية، في الوقت الحالي بسبب عدم الحصول على المستحقات المتأخرة من الشركة الراعية»، مضيفًا :«على الرغم من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، إلا أن فريق الكرة يسير بخط ثابتة في مسابقة الدوري، وينافس على المربع الذهبي».

وعن حقيقة رغبة ناديه في استعادة خدمات مروان حمدي، مهاجم ، قال :«لم نطلب حتى الآن بشكل رسمي إعادة مروان حمدي من القلعة البيضاء، ولكن نطلب من الإدارة البيضاء الصبر على اللاعب ومنحه الفرصة كاملة»، موضحًا :«اللاعب لم يستطع التعبير عن نفسه مع القلعة البيضاء، لأنه يشارك في دقائق معدودة، الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض هو الذي يتحمل مسؤولية تراجع مستوى اللاعب».

وأوضح : «الزمالك تعاقد مع مروان حمدي وفضله عن باسم مرسي، وفي هذا التوقيت كان مروان أفضل من باسم من الناحية الفنية، نتيجة مشاركته بشكل مميز مع مصر للمقاصة»، مؤكدًا:«في حال مشاركة اللاعب بصفة مستمرة، سيظهر بشكل أفضل».

المصرى اليوم

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