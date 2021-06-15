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بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة للسفر إلى تونس

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بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة للسفر إلى تونس بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة للسفر إلى تونس

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وصل منذ قليل، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة إلى تونس عصر اليوم، على متن طائرة خاصة من أجل منح اللاعبين التركيز وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أعلن عن ضم ٢٥ لاعبا لقائمة الفريق في رحلة تونس وضمت كلا من:

محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

وينضم على معلول وأليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس، عقب نهاية معسكر منتخبات بلادهم خلال الفترة الأخيرة، ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

المصرى اليوم

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