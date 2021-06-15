★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي. ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

ويصل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة غدا الأربعاء المقبل قادما من بلاده بعد انتظامه في معسكر نسور قرطاج الأخير. كان المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق الأبيض قد أكد عودته إلى القاهرة غدا الثلاثاء قادما من بلاده بعد انتهاء معسكر منتخب المغرب.