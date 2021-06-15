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الأهلي يغادر القاهرة استعدادا لمعركة الترجي في نصف نهائي أفريقيا

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الأهلي يغادر القاهرة استعدادا لمعركة الترجي في نصف نهائي أفريقيا الأهلي يغادر القاهرة استعدادا لمعركة الترجي في نصف نهائي أفريقيا

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بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وصلت مطار القاهرة؛ استعدادا للسفر إلى تونس. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس. وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة اللاعبين؛ استعدادا للسفر إلى تونس وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر، وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير. وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى تونس عصر اليوم، وينضم علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس.

المصرى اليوم

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