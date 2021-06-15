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يعلن عودة سيف الدين الجزيري لتدريبات الفريق

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الزمالك يعلن عودة سيف الدين الجزيري لتدريبات الفريق يعلن عودة سيف الدين الجزيري لتدريبات الفريق

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يصل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إلى القاهرة غدا الأربعاء المقبل قادما من بلاده بعد انتظامه في معسكر نسور قرطاج الأخير.

كان المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق الأبيض قد أكد عودته إلى القاهرة غدا الثلاثاء قادما من بلاده بعد انتهاء معسكر منتخب المغرب.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي. ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

المصرى اليوم

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