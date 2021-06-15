اعادة هيكلة لقيادات وزارة الشباب والرياضة

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تبدأ وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الحالية إعادة تسكين جميع قيادات وزارة الشباب والرياضة بما في ذلك المديرين والوكلاء ورؤساء القطاعات وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد الذى اعتمده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أمس الاثنين وفقاً للتصورات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات ومناقشات مطولة دارت خلال الفترة الماضية بين وزير الشباب والرياضة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة إعادة التسكين لجميع القيادات على الإدارات الجديدة وفقاً للاختبارات التي سيتم البدء في إجراءها خلال الفترة المقبلة ، وترتكز فلسلفة الهيكل الجديد لوزارة الشباب والرياضة على تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتحول الرقمي في مختلف مؤسسات الدولة فضلاً عن ضمان التوسع في تنفيذ الأنشطة والمشروعات والبرامج والمبادرات الشبابية والرياضية مع ضمان دمج العديد القطاعات المتشابهة سواء في مجالات الأنشطة أو المشروعات وبرامج التنمية الشبايية والرياضية.