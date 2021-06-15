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الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يشكر على نجاح بطولة العالم في ظل جائحة كورونا

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الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يشكر مصر على نجاح بطولة العالم في ظل جائحة كورونا الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يشكر على نجاح بطولة العالم في ظل جائحة كورونا

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وجه كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث الشكر لمصر على استضافة وإنجاح بطولة العالم للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو في ظل جائحة كورونا بالعالم أجمع.

واستضافت بملاعب استاد القاهرة الدولي بطولة العالم للكبار للخماسي الحديث المؤهلة لأولمبياد طوكيو وبطولة العالم لليزر رن في الفترة من 8 إلى 14 يونيو الجاري.

وأكد شورمان أن مصر نجحت في التحدي باستضافة أكبر بطولات الخماسي الحديث بالعام الحالي والمؤهلة لأولمبياد طوكيو في وسط ظروف صعبة بالعالم أجمع في ظل جائحة كورونا.

وأضاف شورمان أن مصر دولة كبيرة ودائما ما تستضيف البطولات الكبرى في كل الألعاب الرياضية وتتحدى جميع الصعاب لاستمرار الحياة الرياضية وكافة الأنشطة.

ووجه شورمان الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث على التعاون المثمر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في الخماسي الحديث.

يذكر أن أحمد الجندي لاعب الوطني قد نجح في الفوز بالميدالية البرونزية بمنافسات فردي الرجال حيث جمع 1417 نقطة ليتأهل رسميًا لأولمبياد طوكيو.

بينما اقتنصت مصر أيضا الميدالية البرونزية للفرق بعدما جاء الفريق المصري المكون من أحمد الجندي وإسلام حامد وأحمد أشرف في المركز الثالث.

كما جاء أحمد أشرف المنتخب في المركز الرابع برصيد 1412 نقطة في نهاية منافسات فردي الرجال ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو بالترتيب العالمي.

وشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وكانت البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث صعب أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد ، كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو

المصرى اليوم

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