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«التعاون الإسلامي» تحث على حماية حقوق ذوي الإعاقة خاصة في الأوبئة والأزمات

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«التعاون الإسلامي» تحث على حماية حقوق ذوي الإعاقة خاصة في الأوبئة والأزمات «التعاون الإسلامي» تحث على حماية حقوق ذوي الإعاقة خاصة في الأوبئة والأزمات

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شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ممثلة في السفير طارق على بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، في الحدث الجانبي على هامش أعمال الدورة 14 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP14) حول «حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات»، الذي نظمته جامعة الدول العربية يوم 14 يونيو 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ودولة الكويت، والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحث السفير طارق على بخيت في كلمته الدول الأعضاء بالمنظمة على الوفاء بالتزاماتهم في مجال حماية حقوق الانسان وفق مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وتسريع المصادقة عليها من طرف الدول التي لم تقم بذلك بعد.

كما أشار الأمين العام المساعد إلى أن خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى تحفيز التعاون بين الدول الأعضاء في معالجة القضايا المشتركة التي تواجهها هذه الفئة من المجتمع والرفع من مستويات معيشتهم وبلورة سياسات تتيح دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وحماية كرامتهم وتمكينهم من الناحية الاقتصادية.

المصرى اليوم

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