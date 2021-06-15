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بينهم لواء شرطة سابق .. حبس 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الفيوم

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بينهم لواء شرطة سابق .. حبس 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الفيوم بينهم لواء شرطة سابق .. حبس 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الفيوم

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أمرت النيابة العامة بابشواي، بمحافظة الفيوم حبس 10 أشخاص، بينهم لواء شرطة سابق، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بقرية الخريجين بمركز يوسف الصديق اربعة أيام على ذمة التحقيق بعدما تم القبض عليهم أمس خلال حفرهم والتنقيب عن الآثار وورود معلومات بقيام 10 أشخاص بالتنقيب عن الآثار تسببت في ضبطهم متلبسين بأدوات الحفر.

تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارًا من العميد علاء سعودي مأمور مركز يوسف الصديق بالواقعة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء صبري العزب مدير المباحث الجنائية والعقيد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائي بإبشواي ويوسف الصديق والعقيد عبدالفتاح حفني، رئيس مباحث السياحة والآثار بالاشتراك مع الأمن العام وتم القبض على المتهمين متلبسين خلال حفرهم وتنقيبهم عن الآثار وتم التحفظ على الأدوات المضبوطة والمستخدمة في أعمال الحفر.

وتبين من تحريات الرائد إسلام الصاوي، رئيس مباحث مركزيوسف الصديق أن المتهمين هم «سامح. س. أ» صاحب المنزل محل التنقيب و«أسامة.ع.أ» لواء شرطة على المعاش وثمانية أشخاص آخرين مقيمين بالقاهرة وهم «محمود. ح. ح، بهاء.م.أ، طاهر.أ.ع، ماجد. ح. ر، ونجله روفائيل.م.ح، أحمد. ع.أ»، وبفحص المنزل عثر على حفرة دائرية الشكل قطرها 3 أمتار وعمقها 10 أمتار وجهاز للكشف عن الآثار وأدوات الحفر المستخدمة في أعمال التنقيب حوالي ٢٢ حرزا قدمت جميعها للنيابة العامة.

واعترف المتهمون أمام النيابة العامة بالتنقيب عن الآثار بأمر من اللواء السابق، مؤكدين أنه استعان بهم للحفر والتنقيب داخل المنزل.

بينما نفى لواء الشرطة السابق اشتراكه مع المتهمين في التنقيب عن الآثار، معللًا تواجده بالمكان لقيامه بزيارة صاحب المنزل الذي تجمعه به علاقة صداقة بالصدفة وعدم معرفته بقيامه بالتنقيب عن الآثار.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 850 إداري مركز يوسف الصديق لسنة 2021، وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات .

المصرى اليوم

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