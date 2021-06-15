أخبار عاجلة

وزارة الاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "يانسن" -
أمير المدينة: مجمع طباعة المصحف من المعالم البارزة ويحظى بعناية القيادة -
"سلطان بن سلمان" يرأس اجتماع مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة -
خلال أسبوع.. وفاة 53 أمريكيًا بسبب موجة حر في مقاطعة بأريزونا -
هل هتلغى الـ10 جنيه البلاستيك الـ10 جنيه الورق مع أحمد يعقوب -
ناشئات وادي دجلة يتوجن ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة -
في ندوة ثقافية.. «رعاية الفئات الأكثر احتياجا» أهم مكتسبات ثورة يونيو -
درجة الحرارة تصل إلى 44 .. توقعات حالة الطقس الأربعاء (التفاصيل) -
سلاسل مطاعم ومحال تشارك بالمرحلة الـ18 لمبادرة «كلنا واحد» -
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أحمد مدبولي: انضمامي للمنتخب «حلم»

Print
أحمد مدبولي: انضمامي للمنتخب «حلم» أحمد مدبولي: انضمامي للمنتخب «حلم»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى أحمد مدبولي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه مع الدارويش خلال المباريات الماضية، مشيرًا إلى أنه يحلم بالانضمام للمنتخب الوطني الأول، في الفترة المقبلة.

وقال أحمد مدبولي، فى تصريحات صحفية :«حديث حسام البدري، المدير الفنى للمنتخب، عنى يعطينى حافز كبير لبذل جهد أكبر خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف:«منتخب تحت قياده البدري، يضم مجموعة مميزة من اللاعبين هم الأفضل والأصلح لتنفيذ فكر الجهاز الفنى»، مضيفا:«أدائى مع الإسماعيلى هو من سيجعلنى ضمن قائمة الوطني فى التجمع القادم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها

رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في أفريقيا

وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في أفريقيا