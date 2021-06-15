أحمد مدبولي: انضمامي للمنتخب «حلم»

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أبدى أحمد مدبولي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه مع الدارويش خلال المباريات الماضية، مشيرًا إلى أنه يحلم بالانضمام للمنتخب الوطني الأول، في الفترة المقبلة.

وقال أحمد مدبولي، فى تصريحات صحفية :«حديث حسام البدري، المدير الفنى للمنتخب، عنى يعطينى حافز كبير لبذل جهد أكبر خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف:«منتخب مصر تحت قياده البدري، يضم مجموعة مميزة من اللاعبين هم الأفضل والأصلح لتنفيذ فكر الجهاز الفنى»، مضيفا:«أدائى مع الإسماعيلى هو من سيجعلنى ضمن قائمة المنتخب الوطني فى التجمع القادم».