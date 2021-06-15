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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع «الأعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة»

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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع «الأعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة» وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع «الأعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة»

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استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، تقريرًا مقدمًا من د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار التقرير إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الهامة الخاصة بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى الجامعات المصرية، منها: متابعة دور وجهود الجامعات المصرية خلال العام الجاري في تنفيذ المبادرة الوطنية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ؛ لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث قامت الجامعات بإطلاق قوافل شاملة لقرى 51 مركزًا كمرحلة أولى، وتقديم العديد من الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية والزراعية وتعليم الكبار، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالي القرى، انطلاقًا من دورها ومسئوليتها في المشاركة المجتمعية.

ومن جانبه، أشاد المجلس بالدور الحيوي الذي تقوم به الجامعات في خدمة المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن دورها لا يقف على ما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية، وإنما يمتد إلى مجالات أوسع، يستفيد منها بشكل مباشر وغير مباشر قطاع كبير من المواطنين.

كما استعرض المجلس دور الجامعات وما حققته من إنجازات في مشروع محو الأمية خلال دورة أبريل الماضي، والتي أدت إلى زيادة كبيرة وملموسة في أعداد الذين تم محو أميتهم .

وناقش المجلس أيضًا تشكيل لجنة من بعض رؤساء الجامعات، وبعض نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لإعداد خطة تنفيذية متكاملة لنشر الوعي المجتمعي بين طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

المصرى اليوم

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