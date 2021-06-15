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محافظ القليوبية يتفقد مشروع إنشاء مركز شباب «ترسا» بطوخ (صور)

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مشروع مركز شباب قرية ترسا بطوخ ظهر اليوم الثلاثاء، حيث وجة المحافظ بدفع الأعمال لسرعة الانتهاء منه في المواعيد المحددة.

رافق المحافظ، النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، حيث أعطى المحافظ تعليمات لرئيس مدينة طوخ بتذليل العقبات أمام المقاول والشركة المنفذة للأعمال.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مركز شباب ترسا يجرى بناءه الان على مساحة 150 متر ويتكون من طابقين عبارة عن مكاتب إدارية وصالة أنشطة ومكتبة وصالة كمبيوتر، مشيرا إلى أن المساحة الخلفية لمبنى المركز من المقرر أنه سيتم تخصيصها لإنشاء ملعب لكرة الطائرة عليها أو ملعب رباعى على حسب المساحة التي ستتبقى.

أضاف «الصبروط» أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال خلال 6 أشهر على أن تنتهى كافة التشطبيات ويفتتح رسميا أمام شباب القرية وممارسة الأنشطة المختلفة.

محافظ القليوبية يتفقد مشروع إنشاء مركز شباب ترسا بطوخ
محافظ القليوبية يتفقد مشروع إنشاء مركز شباب ترسا بطوخ
محافظ القليوبية يتفقد مشروع إنشاء مركز شباب ترسا بطوخ

المصرى اليوم

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