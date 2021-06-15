أخبار عاجلة

هل هتلغى الـ10 جنيه البلاستيك الـ10 جنيه الورق مع أحمد يعقوب -
ناشئات وادي دجلة يتوجن ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة -
في ندوة ثقافية.. «رعاية الفئات الأكثر احتياجا» أهم مكتسبات ثورة يونيو -
درجة الحرارة تصل إلى 44 .. توقعات حالة الطقس الأربعاء (التفاصيل) -
سلاسل مطاعم ومحال تشارك بالمرحلة الـ18 لمبادرة «كلنا واحد» -
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة -
دورة تدريبية على تصنيع الكليم بالعريش -
تفحم سائق وإصابة تباعه بحروق في اشتعال سيارة نقل بـ«إقليمى الفيوم» -
إلى أصحاب النوم غير المستقر.. جسمك «لا يترمم ذاتيا» -
«المشاط»: نتعاون مع السعودية لإقامة محطة كهرباء باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

الكاظمي: نعمل على ضبط أداء المؤسسات الأمنية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية

عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية

الخط المباشر مع الرئيس بوتين الأربعاء

الخط المباشر مع الرئيس بوتين الأربعاء

افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي

افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي

استهداف أمريكي للحشد الشعبي.. بغداد تدين والفصائل تتوعد بالرد

استهداف أمريكي للحشد الشعبي.. بغداد تدين والفصائل تتوعد بالرد