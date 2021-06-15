وفاة طفل غرقًا في ترعة بقرية كفر الجمال بطوخ

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لقى طفل عمره 10 سنوات مصرعه في ترعة بقرية كفر الجمال دائرة مركز شرطة طوخ وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة عقب معاينة مفتش الصحة.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بغرق طفل في ترعة بقرية كفر الجمال دائرة المركز وتم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وانتقل المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث المركز وقوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطفل يدعى «محمد أ ق» 10 سنوات وتم نقلها إلى مستشفى طوخ المركزى وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.