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سينما زاوية تعرض «عاش يا كابتن» بدءًا من الأربعاء

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سينما زاوية تعرض «عاش يا كابتن» بدءًا من الأربعاء سينما زاوية تعرض «عاش يا كابتن» بدءًا من الأربعاء

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تعرض سينما زاوية الفيلم الوثائقي الطويل «عاش يا كابتن» للمخرجة مي زايد،الأربعاء، وهو العمل الذي حصد مؤخرا بمهرجان القاهرة السينمائي الدوليه ثلاث جوائز وهم جائزة الهرم البرونزي، وجائزة إيزيس وجائزة الجمهور يوسف شريف رزق الله.

يتزامن عرض الفيلم للجمهور العام في القاهرة مع عرضه في مهرجان شيفلد للسينما التسجيلية، حيث تم اختياره من قبل المهرجان ضمن خمسة أفلام يتم عرضها في صالات العرض السينمائية في مختلف المدن الانجليزية التي تتضمن لندن، ليفربول، كامبريدج، ادنبرة، جلاسكو، برايتون، بيلفاست، كارديف.

كما يعرض لأول مرة بالصين من خلال مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي ضمن البرنامج الخاص يالأفلام الوثائقية في دورته الثلاثة وعشرون.

يتتبع الفيلم على مدار 4 سنوات رحلة «زبيبة» الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عاماً، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها نهلة رمضان بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف كابتن رمضان الذي أمضى أكثر من 20 عاما في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

«عاش يا كابتن» من كتابة وإخراج وإنتاج مي زاید، مونتاج سارة عبداالله، وتصویر محمد الحدیدي، وتصمیم شریط الصوت سمیر نبیل وبرایان دیربي، وموسیقى ماریان منترب، وتصحیح الألوان منحة مقدمة من شركة أندرومیدا فیلم، وهو إنتاج مصري ألماني دنماركي مشترك.

المصرى اليوم

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