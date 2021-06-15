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نائب لوزير البترول: الإتصال السياسى في الوزارة لا يتعاون مع النواب و«بيزحلقونا»

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نائب لوزير البترول: الإتصال السياسى في الوزارة لا يتعاون مع النواب و«بيزحلقونا» نائب لوزير البترول: الإتصال السياسى في الوزارة لا يتعاون مع النواب و«بيزحلقونا»

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قال النائب هاني اباظه عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ان محافظة الشرقيه تفتقر إلى خدمات الغاز الطبيعي ومحرومة منه وان 45 % من مدينة الزقازيق فقط يها غاز الطبيعي وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: «بقالنا اكثر من خمس سنوات بنعاني، مع العلم ان مركز الزقازيق به 13 وحده محليه وهو عدد كبير».

و تابع: «قطاع الاتصال السياسي في وزارة البترول لا يتعاون مع النواب وبالعربي "بيزحلقونا" و العلاقه بين النواب وبين الوزارة مقطوعه والطلبات متعثرة» .

و قال اباظة موجها حديثه للوزير : ان شخصكم يقوم بمجهود كبير في خدمة الدولة، والوزارة تشارك بايجابيه في دعم الدخل القومي للدولة المصريه والدخل القومي بيزيد ولابد ان نثني على شخصك الكريم .

و كانت الجلسة العامة شهدت هجوما عنيفا من النواب على وزير البترول بسبب التعيينات في قطاع البترول ووجود فساد ادارى في التعينات، وطلب بعض النواب الوزير بالاستقالة والرحيل.

المصرى اليوم

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