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شكري :  تدعم ليبيا ضد التدخلات الخارجية 

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شكري : مصر تدعم ليبيا ضد التدخلات الخارجية  شكري :  تدعم ليبيا ضد التدخلات الخارجية 

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التقى وزير الخارجية سامح شكري بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش خلال مشاركتهما في الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة، حيث ناقشا التطورات على الساحة الليبية واتفقا على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

هذا، وقد أكد الوزير شكري دعوته للوزيرة المنقوش للقيام بزيارة إلى في الأيام القادمة، وقد تم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم في إطار التشاور القائم بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، وعلى ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة وبعيدة عن التدخلات الخارجية.

المصرى اليوم

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