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نائب لوزير البترول: «فساد الوزارة بيستخبي وراء انجازات »

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نائب لوزير البترول: «فساد الوزارة بيستخبي وراء انجازات السيسي» نائب لوزير البترول: «فساد الوزارة بيستخبي وراء انجازات »

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شن النائب احمد فرغلي، عضو مجلس النواب، هجوما عنيفا على المهندس طارق الملا، وزير البرتول والثروة المعدنية، متهما الوزارة بالفساد في التعيينات.
وقال«فرغلي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الفساد في وزارة البترول مستشري، ولا يواجه أحد، سواء الوزير أو المسؤولين في الوزارة.
وأضاف:«وزارة البترول فسادها بيستخب في انجازات الرئيس في قطاع البترول والاكتشافات الاخيرة، والتي حدثت بدعمه المباشر».
وتابع:«انا أطالب بالغاء كليات هندسة البترول، طالما لا يوجد تعاقد أو تعيين في الشركات إلا بالواسطة والفساد والمحسوبية، ونوفر على اولياء الامور».

المصرى اليوم

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