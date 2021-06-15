طوله 10 سنتيمتر.. فتاة تغرس «مفك حديدي» في رأس شاب طلب الزواج منها (التفاصيل)

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تمكن فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعي، من إنقاذ عامل بعد أن غرست فتاة «مفك حديدي»، طوله ١٠ سنتيمتر، في رأسه بدائرة مركز أخميم، بسبب مطاردته لها وإصراره على الزواج منها ورفضها له، وتبين أن المفك ممتد حتى الفقرات العنقية، وألقت الشرطة القبض على المتهمة التي اعترفت بالواقعة، مؤكدة أنها سبق لها رفض طلبه للزواج، إلا أنه يلح بشكل دائم وهي لا ترغب في الزواج منه.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول إبراهيم. ف «٤٦ سنة- عامل» ويقيم بدائرة المركز، مصابا بجرح قطعي غائر بالرأس من الخلف، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية.

وتبين من المعاينة والفحص وسؤاله، قيام لبنى. ع «٣٣ سنة- ربة منزل» وتقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بمفك مما نتج عنه إصابته، وذلك لرغبته في الزواج منها ورفضها، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لإصراره على الزواج منها وعدم رغبتها في ذلك.

استخراج مفك من رأس مصاب بسوهاج

وقالت المتهمة، إنها لم تسلم من طلب المذكور المتكرر حتى في أثناء سيرها في الشارع، فقررت أن تضع حدا لمحاصرته لها لكن بطريقتها الخاصة، وبعد أن حضر إلى منزلها طالبا يدها ردت عليه بغرس مفك في رأسه، وتم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وقال الدكتور حمدى سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعى، إن المصاب حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفي الجامعي وبه «مفك» طوله ١٠ سنتيمترات مغروز بأسفل رأسه وممتد إلى الفقرات العنقية، حيث قام الأطباء بعمل الإسعافات الأولية، وبعد إجراء الإشاعات اللازمة تم التدخل الجراحي السريع اللازم للمريض ونقله إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب.

ولفت إلى أنه تم إجراء العملية الجراحية للمريض وتم التعامل مع الأوعية الدموية النازفة وتفريغ الدم المتجلط وإعادة رتق عضلات الرقبة، وبفضل العناية الإلهية تم إنقاذ المصاب والإطمئنان على حالته الصحية ونقله بعد العملية إلى قسم جراحة المخ والأعصاب.

وأضاف مدير مستشفى سوهاج الجامعى، أنه تم إجراء العملية الجراحية تحت إشراف الدكتور مؤمن محمد المأمون، رئيس قسم جراحة المخ والاعصاب، وضم الفريق الطبي، الدكتور عمر الشيبانى، مدرس مساعد بقسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عطايا معيد بالقسم، وكذلك الأطباء المقيمين وهم الدكتور محمد راغب، والدكتور عمرو صديق، كما ضم فريق أطباء التخدير الدكتور محمود خلف معيد، والدكتور هيثم محمد طبيب مقيم، ومنال مصطفي من طاقم التمريض بقسم المخ والأعصاب.