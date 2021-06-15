«وهدان»: فاتورة الغاز الطبيعي محملة بأعباء لإنعاش جيوب مسؤولي وزارة البترول

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طالب النائب سيلمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وزير البترول المهندس طارق الملا بضرورة مراجعة فواتير الغاز الطبيعي، «لأنها محملة بأعباء لإنعاش جيوب السادة مسؤولي وزارة البترول»، موضحا أن الفاتورة بها 17 بند لا يعلم عنها أحد شيء.

وأضاف النائب خلال الجلسة العامة لمجلس. النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المواجهة وزير البترول، أن ماتحدث به النواب انعكاس لهموم الشعب المصري، مشيرا إلى أن هناك اكتشافات للغاز الطبيعي ونهضة كبيرة لم تظهر نتائجها على الشعب، مطالبا بادخال الغاز الطبيعي إلى المنازل.

وأوضح وهدان أن محافظة بورسعيد بها حقل ظهر وهناك مشكلة وصفها النائب بالمستفزة، وهي تعيينات بشركات البترول بطرق ملتفة ،وملتوية، وقال إن هناك 15 عامل تم تعيينهم خلال شهر واحد، وتسائل: هل التعييانات مقصورة على روساء شركات البترول .

ووجه وهدان التحيه إلى وزير البترول على ماتقوم به الوزارة من إنجازات واكتشافات تساهم في دعم الدخل القومي للدولة .