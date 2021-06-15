مايا مرسي تستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في أول زيارة رسمية لمصر 

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استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مقر المجلس إيب بيترسن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر منذ تعيينه في هذا المنصب، وهدفت زيارة بيترسن للمجلس بحث سبل التعاون بين الجانبين والتعرف أكثر على جهود مصر والمجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة والنهوض بها.

وأشارت مرسي إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تحتفل خلال شهر من الآن بـ «شهر بدور» الذي يأتي تزامنا مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث، مشيرةً اننا نحتفل هذا العام بالجيل الثالث من قوانين تجريم ختان الاناث، حيث صدق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو ما وصفته بانتصار حقيقي للمرأة والفتاة المصرية.

كما لفتت إلى حملة «التاء المربوطة سر قوتك» التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في عام 2016، وأصبحت منذ ذلك الوقت علامه مميزة للمجلس، مضيفة أن جميع الحملات التي ينفذها المجلس تندرج تحت حملة «التاء المربوطة»، ومشيرة أيضًا إلى حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس في كافة المحافظات لتوعية السيدات في مختلف المجالات،

وتابعت: «إن آخر هذه الحملات هي حملة لطرق الابواب ينفذها المجلس حالياً ضمن مبادرة (احميها من الختان) لتوعية السيدات بالقانون الجديد وأضرار الختان على الفتيات».

من جانبه أشاد السفير ايب بيترسن بالمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية واتجاه الحكومة إلى وضع خطة واستراتيجية وطنية ضمن أولوياتها لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي، مما يضمن التزام كافة المؤسسات والوزارات بالعمل عليها .