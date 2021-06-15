«قوي عامله النواب» تطالب بإستراتيجية واضحة لمشروع توبيسات النقل السريع

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طالب النائب احمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بوضع إستراتيجية واضحة وصريحة لمشروع اتوبيسات النقل السريع من مراقبة إدارة التشغيل وتنظيم خطوط المسارات وتحديد مواقف محدده على طول خط السير، مؤكدا على ضرورة أن تكون الخطوط مباشرة لمسافات طويلة وغير متقطعة حتى لا يتكدس بالركاب ويتحول إلى هيئة نقل عام ويهجره المواطنون .

واكد النائب احمد مهني،. خلال البيان الصادر له، انه لايمكن لاحد ان ينكر حجم الانجازات التي شهدها قطاع النقل خلال الشهور الماضية وحتى هذه اللحظة، لافتا إلى ان مشروع اتوبيسات النقل السريع يحقق الهدف الإيجابي الذي يسعي المواطنين لتطبيقة منذ قديم الازل وهو تقليل حجم المركبات على الطرق وتخفيف الكثافة المرورية وتقليل ساعات الرحلة اليومية للمواطنين، فضلا عن توفير منظومة نقل جماعي يتوفر فيها كافة الخدمات التكنولوجية.

واشار وكيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب، إلى ان هذه الاتوبيسات توفر خدمات تنقل سريعة ومريحة وفعالة من حيث التكلفة، كما أنها تعتبر وسيلة نقل فعالة اقتصاديًا بشكل خاص، فضلا عن توفير إمكانية التحرك بسرعة عبر المدينة، حيث تكون له مسارات مخصصة، ولا توجد بها عوائق كما أنه نظام نقل ذكي صديق للبيئة.