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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 10831.38 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10831.38 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 10831.38 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال لأكثر من 380 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 82.18 نقطة ليقفل عند مستوى 10831.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، والتأمين العربية، والإنماء طوكيو م، والإعادة السعودية، وشاكر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جبسكو، وذيب، وينساب، وعطاء، ودله الصحية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.22%.

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وصدق، وطباعة وتغليف، ودار الأركان، وشاكر هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وطباعة وتغليف، وصدق، والراجحي، وذيب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 251.71 نقطة ليقفل عند مستوى 23202.42 نقطة، وبتداولات بلغت 56 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 665 ألف سهم تقاسمتها 1877 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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