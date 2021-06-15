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محافظ الفيوم يكرّم اللاعبة ميسون إيهاب ثالث أفريقيا في التايكوندو

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محافظ الفيوم يكرّم اللاعبة ميسون إيهاب ثالث أفريقيا في التايكوندو محافظ الفيوم يكرّم اللاعبة ميسون إيهاب ثالث أفريقيا في التايكوندو

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كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللاعبة ميسون إيهاب، بنت الفيوم، الحاصلة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا للتايكوندو تحت 73 كجم التي أقيمت مطلع الشهر الجاري بدولة السنغال، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

شهد التكريم المستشار محمد مصطفى عضو الاتحاد المصري للتايكوندو رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد الإفريقي، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والأستاذ محمد على هلال رئيس فرع شمال الصعيد بالاتحاد المصري للتايكوندو، والكابتن مصطفى عبدالعظيم مدرب التايكوندو.

قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية للاعبة، متمنياً لها مواصلة مشوار التفوق وحصد البطولات، ورفع اسم عالياً خفاقاً في مختلف المحافل الرياضية المحلية والدولية، مؤكدًا على ضرورة عدم اليأس والتمسك بالفرص، والتحلي بالعزيمة والإرادة، لحصد المزيد من البطولات.

وأكد «الأنصاري» أن المحافظة لن تدخر جهداً في الارتقاء بمنظومة الرياضة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، وتحفيز اللاعبين على مواصلة مشوار التميز والتفوق، لافتاً إلى استعداد المحافظة الكامل لتبني العناصر الشابة الموهوبة، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم لضمان تفوقهم وحصولهم على البطولات.

الجدير بالذكر أن اللاعبة ميسون إيهاب قد التحقت بمركز شباب المحافظة بالاستاد الرياضي عام 2010 ونظراً لتفوقها وموهبتها التحقت بالمؤسسة العسكرية، حيث حصلت على المركز الخامس في أوليمبياد الشباب عام 2014، كما حصلت على المركز الثاني في دورة الألعاب الافريقية أعوام 2015 و2017 و2018، والمركز الأول بذات البطولة عامي 2016 و2019، وبعد حصولها على بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 73 كجم واجتيازها تصفيات منتخب مصر، شاركت في بطولة أفريقيا للتايكوندو بالسنغال حيث حصلت على المركز الثالث بالبطولة.

المصرى اليوم

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