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انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب

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انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب

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انطلقت فعاليات الدورة 22 لمعرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة 228 دار نشر من 14 دولة عربية وأجنبية.

وتقام فعاليات الدورة الجديدة على أرض معرض بغداد الدولي تحت شعار «الكتاب وطن» بمشاركة دور نشر عراقية وعربية وأجنبية من والكويت والإمارات وسوريا والسودان والأردن قطر وتونس ولبنان وإيران وتركيا وألمانيا.

وقال المدير العام لمعرض بغداد الدولي سرمد طه سعيد، إن المعرض سيشهد مشاركة كبيرة من دور النشر بالكثير من الإصدارات والعناوين الجديدة في مختلف الحقول والمجالات الأدبية والفنية والعلمية والمعرفية لإثراء المكتبة العراقية.

وأوضح أن أيام المعرض ستشهد فعاليات ثقافية مصاحبة وندوات ثقافية وفنية وحفلات توقيع الكتب وأمسيات شعرية وطاولات حوارية وندوات تغطي مختلف العناوين بمشاركة شخصيات ثقافية وفنية وسياسية محلية وعربية وأجنبية فضلا عن إقامة معارض فنية متنوعة.

المصرى اليوم

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