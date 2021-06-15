وكيل «النواب»: مطلوب فتح المجال للمستثمر الصغير في قطاع البترول

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قال النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء إن غضب النواب من وزير البترول له أسبابه المعروفة ولشعورهم بالمسؤولية امام دوائرهم، ولكن المطلوب هو الخروج من الجلسة بمقترحات للبناء عليها .

و أضاف :«قطاع البترول يستحوذ على 74 % من اجمالى الاستثمارات ويمثل 24 % من اجمالى الناتج المحلى، ومع ذلك نتساءل عن الوزن النسبى للعمالة التي يحتاجها القطاع وآن الأوان ان يساهم المستثمر الصغير في هذا القطاع».

و تابع :«فكروا ىف انشاء شركات جديدة في الأماكن النائية التي يوجد بها مواقع بترولية في المحافظات يشارك فيها المستمر الصغير وهو ما سيوفر فرص عمل جديدة يستطيع ان يستفيد منها أبناء الدوائر ويساعد النواب في خدمة الاهالى» وأشار إلى أهمية تعظيم القيمة المضافة لصناعتا جديدة في هذا القطاع.

و شهدت الجلسة هجوما حادا على المهندس طارق الملا وزير البترول وطابه عدد من الناوب بالاستقالة والرحيل عن الوزارة، واتهموا الوزارة بوجود فساد ادارى ومالى وصل إلى دفع اموال مقابل التعيينات .