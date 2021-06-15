ائتلاف أولياء الأمور: المدارس الخاصة أساءت استخدام «الإنترفيو»

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قالت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة أساءت استخدام فكرة المقابلات الشخصية «الإنترفيو» الخاصة بقبول الطلاب الجدد.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن المدارس الخاصة والدولية تجري مقابلات شخصية للأطفال الراغبين في الالتحاق بها، وللأسف يتم إجراء لقاء مع الطفل منفردًا، ثم لقاء مع أولياء أموره، ووضع أسئلة غير منطقية ولا تناسب عمر الطفل، وفي النهاية يتم قبول أغلب الأطفال الذين يعمل أسرهم في مناصب وطبقات متميزة في أغلب المدارس، دون أن يتم ذكر سبب رفض الطفل.

وأشارت عبير إلى أن الجديد في الأمر أن المدارس ابتكرت نظام جديد وهو «بري كي جي» وهو يقبل أطفال من عمر 3 سنوات ونصف، ويتم عمل مقابلات شخصية لهم أيضا ولأولياء أمورهم، لافتةً أن كل ذلك يتم دون وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وفتح باب القبول عادة يتم في شهر ديسمبر من كل عام في أغلب المدارس بينما تحدده الوزارة في يونيو أو يوليو من كل عام، مطالبةً بوضع رقابية على المدارس الخاصة في كافة الأمور وعلي رأسها المقابلات الشخصية والمصروفات الدراسية.