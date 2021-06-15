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ورش لاكتشاف المواهب الفنية بثقافة البحر الأحمر

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ورش لاكتشاف المواهب الفنية بثقافة البحر الأحمر ورش لاكتشاف المواهب الفنية بثقافة البحر الأحمر

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في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الثقافة وزيادة الوعى لدى المواطنين، نظم القصر محاضرة أونلاين بعنوان «دور المرأة في توعية أسرتها» ألقاها الشبخ درناوى فرج متحدثا عن أن الله عز وجل حينما خلق الكون لم يجعل الرجل وحده ولكن خلق الرجل والمرأة معا، وذلك كان الخطاب لسيدنا آدم عليه السلام يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وحينما كان الخطاب الشرعى والخطاب التكليفى للمرأة لم يفرق الله عز وجل بين ثواب المرأة وثواب الرجل وعقاب الرجل من عقاب المرأة.

وقدم بيت ثقافة سفاجا ورشة اكتشاف مواهب في الغناء والموهبة أونلاين مع رنا محمد التي غنت «جانا الهوى»، كما عقد قصر ثقافة رأس غارب ورشة حكي للأطفال توتة توتة خلصت الحدوتة بعنوان «أميرة والصندوق» تقدمتها زينب زاهر، وهي تحث الأطفال على المحافظة على أسرار المنزل وعدم نقل ما يحدث بالمنزل لأي شخص خارجه، كما تحثنا بمتابعة أبنائنا في سلوكهم مع الغير خاصة خارج المنزل، وبث قصر ثقافة الغردقة ورشة فنون تشكيلية لتصميم مجسمات بالفوم للأطفال تضمنت كيفية تصميم مقلمة من الفوم الجليتر، مع المدربة إيرين رشدي.

المصرى اليوم

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