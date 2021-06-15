ورش لاكتشاف المواهب الفنية بثقافة البحر الأحمر

اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الثقافة وزيادة الوعى لدى المواطنين، نظم القصر محاضرة أونلاين بعنوان «دور المرأة في توعية أسرتها» ألقاها الشبخ درناوى فرج متحدثا عن أن الله عز وجل حينما خلق الكون لم يجعل الرجل وحده ولكن خلق الرجل والمرأة معا، وذلك كان الخطاب لسيدنا آدم عليه السلام يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وحينما كان الخطاب الشرعى والخطاب التكليفى للمرأة لم يفرق الله عز وجل بين ثواب المرأة وثواب الرجل وعقاب الرجل من عقاب المرأة.
وقدم بيت ثقافة سفاجا ورشة اكتشاف مواهب في الغناء والموهبة أونلاين مع رنا محمد التي غنت «جانا الهوى»، كما عقد قصر ثقافة رأس غارب ورشة حكي للأطفال توتة توتة خلصت الحدوتة بعنوان «أميرة والصندوق» تقدمتها زينب زاهر، وهي تحث الأطفال على المحافظة على أسرار المنزل وعدم نقل ما يحدث بالمنزل لأي شخص خارجه، كما تحثنا بمتابعة أبنائنا في سلوكهم مع الغير خاصة خارج المنزل، وبث قصر ثقافة الغردقة ورشة فنون تشكيلية لتصميم مجسمات بالفوم للأطفال تضمنت كيفية تصميم مقلمة من الفوم الجليتر، مع المدربة إيرين رشدي.