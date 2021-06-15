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حسين زين يشارك باجتماعات المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب  

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حسين زين يشارك باجتماعات المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب   حسين زين يشارك باجتماعات المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب  

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شارك اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام باجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الثالثة عشرة وذلك ضمن اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته ٥١ برئاسة دولة السودان والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ويحضر الاجتماعات وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول العربية الأعضاء بالمكتب.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الوزارية للمكتب التنفيذي مناقشة الإستراتيجية الإعلامية العربية وخطة التحرك الاعلامي بالخارج فى ضوء التوجهات الإعلامية الداعمه للقضية الفلسطينية العادله بروح الالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الإعلام العربي.

كما تناقش أجندة الاجتماعات الدور الفعال للإعلام العربي في التصدى لظاهرة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الإلكترونى وإدراج مادة الإعلام التربوى فى المناهج التعليمية العربية ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة فى المشهد الرقمى العالمي

وخلال الحلقة النقاشية التى عقدت اليوم على هامش الاجتماعات حول إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية اقترح حسين زين باعتباره ممثلاً لمصر التى تشغل نائب رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، كما اقترح عقد لقاء بين وزراء الإعلام والتعليم بالدول العربية للتنسيق والتشاور حول آليات تنفيذ إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهم الدراسية لمختلف المراحل التعليمية .

المصرى اليوم

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