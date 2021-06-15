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تقدمت الدكتورة جميانة لويس يوسف، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان عن الحالة المتردية لشبكة الصرف الصحي بمدينة دسوق والتي تحولت شوارعها لبحيرات مجاري وتهدد حياة المواطنين.

وقالت في طلب الاحاطة إن شبكة الصرف الصحي بدسوق بها العديد من العيوب الفنية والمشاكل المتعددة والهبوطات ببعض الشوارع، وفروق ومناسيب بمشروع الصرف الصحي الذي تم تنفيذه بمدينة دسوق، وذلك يؤدي إلى الانسدادات الدائمة والطفح بأكثر من مكان بالمدينة، ويستمر لعدة أيام نتيجة ربط شبكات المشروع ضمن المنسوب (الشبكه القديمة) على شبكات مشروع الصرف الصحي الذي تم تنفيذه بعد ذلك، وهذا يؤدي إلى طفح مياه الصرف الصحي صيفا وشتاء بالشوارع وتحويلها لبحيرات مجاري تهدد صحة المواطنين وحياتهم، أيضا يعطل رصف الشوارع رغم تكسيرها وتهالكها، ولهذا أطالب بسرعة حصر ومعالجة النقاط الحرجة التي بها فروق مناسيب أو هبوطات بمعرفة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، وتطوير ورفع كفاءة من 5:3 محطات من روافع الشبكة القديمة لمعالجة العيوب الفنية الموجودة بشبكة الصرف الصحي بدسوق، مع تحديد جدول زمني لإنجاز ذلك وعمل المقايسات اللازمة وإدراجها بالخطة الجديدة وسرعة التنفيذ.