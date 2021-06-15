وزير الأوقاف يصدر اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، القرار رقم 251 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزير الأوقاف، رقم 251 لسنة 2021 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020، حيث نص القرار في مادته الأولى على: «يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المشار إليه المرفقة لهذا القرار»، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي لنشره.

وتنص اللائحة على أن هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تتبع الوزير، تقوم بإدارة واستثمار أموال الأوقاف المنصوص عليها في القانون.

وتجيز اللائحة للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف المشار إليها في المادة (3) من القانون.