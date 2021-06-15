شكري لـ«وزراء الخارجية العرب»: إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن وزير الخارجية سامح شكري أطلع نظراءه العرب في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة، على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً أن إصرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي.

كان وزير الخارجية سامح شكري غادر القاهرة مساء الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على «بيان العُلا» في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن وزير الخارجية سوف يشارك خلال الزيارة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي.

كما سيشارك الوزير شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين.

هذا، ومن المقرر أيضًا أن يعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.