نائب أمير جــازان للطلاب الفائزين بالريبورت: أنتم مبدعون

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نظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية ووزارة التعليم

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي والطلاب والطالبات الفائزين على مستوى المملكة ضمن منافسات تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت.

وفي بداية اللقاء رحب نائب أمير المنطقة بمديري تعليم جازان وصبيا والطلاب والطالبات الفائزين، واستمع سموه لشرح مفصل عن منافسات تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت والتي أقيمت تحت شعار «الهدف الأسمى»، ونظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية ووزارة التعليم.

ونوه نائب أمير منطقة جازان بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وأنشطتها في جميع مناطق المملكة، وبمتابعة ودعم من أمير منطقة جازان، مشيدًا بما حققه الطلاب والطالبات من منجز.

يذكر أن طلاب وطالبات إدارتي تعليم جازان وصبيا حققوا خلال هذه المنافسات المراكز الأولى ضمن جوائز التواصل والتحكم والتحفيز والمركز الثاني والثالث في تحدي الروبوت على مستوى المملكة.