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"التعاون الإسلامي" للدول الأعضاء: أوفوا بالتزاماتكم تجاه حقوق ذوي الإعاقة

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"التعاون الإسلامي" للدول الأعضاء: أوفوا بالتزاماتكم تجاه حقوق ذوي الإعاقة "التعاون الإسلامي" للدول الأعضاء: أوفوا بالتزاماتكم تجاه حقوق ذوي الإعاقة
خلال مؤتمر حول "حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات"

دعت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء بالمنظمة الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية حقوق الإنسان وفق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وتسريع المصادقة عليها من طرف الدول التي لم تقم بذلك.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بالمنظمة، السفير طارق علي بخيت، يوم أمس في أعمال الدورة 14 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP14) حول "حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات"، الذي نظمته جامعة الدول العربية.

وقال "بخيت": خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى تحفيز التعاون بين الدول الأعضاء في معالجة القضايا المشتركة التي تواجهها هذه الفئة من المجتمع والرفع من مستويات معيشتهم وبلورة سياسات تتيح دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وحماية كرامتهم وتمكينهم من الناحية الاقتصادية.منظمة التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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