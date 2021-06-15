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لجنة كود البناء السعودي توضح إجراءات تطبيقه للمباني السكنية

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لجنة كود البناء السعودي توضح إجراءات تطبيقه للمباني السكنية لجنة كود البناء السعودي توضح إجراءات تطبيقه للمباني السكنية
كشفت عن حزمة البرامج الممكنة والاشتراطات والمتطلبات واللوائح

لجنة كود البناء السعودي توضح إجراءات تطبيقه للمباني السكنية

حددت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، تاريخ 1/ 7/ 2021، موعداً لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

ويطبّق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.


ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

ويُشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها.

وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة؛ بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، بالإضافة إلى برنامجي "المقاول المعتمد" و"واعد"، وأخيرًا، خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة "بلدي".

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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