عمرو الليثي : اتحاد الإذاعات الإسلامية يؤكد علي نبذ التمييز ضد المرأة

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أقيمت ورشة عمل تمهيدًا لعقد مؤتمر منظمة التعاون الاسلامي للمرأة والذي سيقام في القاهرة لأول مرة تحت رعاية منظمة التعاون الاسلامي وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل.

ووجه الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، الترحيب خلال كلمته بالحضور في الورشة التحضيرية للمؤتمر الوزاري الثامن حول المرأة، قائلا: «إنه لمن دواعي فخري مشاركتكم هذا اللقاء الافتراضي، كمدير عام لاتحاد الإذاعات الإسلامية، إحدي اذرع منظمة التعاون الإسلامي وجهاز من أجهزته المتخصصة» .

وأضاف الليثي أن التحضير لهذا المؤتمر يأتي في ظل جائحة عالمية، وصفتها منظمة الصحة العالمية كأكبر كارثة أصابته بعد الحرب العالمية الثانية، ملقية بظلالها على كل أوجه الحياة والتواصل بين دوله وقاطنيه، وتوطئة لانعقاد هذا المؤتمر بالقاهرة.

وتابع «وتجدر الإشارة إلى أنه سيحمل نبض تلك المرحلة، ليكون تحت شعار المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها».

وتابع الليثي لقد بذلت منظمة التعاون الإسلامي، باذرعتها المختلفة والمعضضة جهودا محمودة من اجل تعزيز وضع المرأة في البلدان الأعضاء بها ،و تمكينها في مختلف المجالات: الاجتماعية، السياسية والاقتصادية، ملتزمة بخطة العمل العشرية وميثاقها .

و من هنا قد انطلق، بصفتي رئيسا لاتحاد الإذاعات الإسلامية، لاتحدث عن دور الإعلام واتحاد الإذاعات الإسلامية خاصة في تحقيق المساواة ونبذ التمييز ضد المراة ..

لقد شهد الاعلام عامة تطورا ملحوظا … فبرزت العديد من مؤسسات الاعلام الجماهيري المستقلة من اذاعة وتلفزيون وصحف إلى جانب انتشار الاعلام الالكتروني ،،، هذا إضافة إلى الثورة الكبيرة في نظام الاتصالات، ولكل وسيلة من وسائل الإعلام ما تتميز به من خصائص؛ مما يجعل لها أهميتها ويمكنها من مخاطبة شريحة ما من شرائح المجتمع بشكل أفضل من غيرها، من هنا فان الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة جنب إلى جنب مع الاعلام المجتمعي اساسي ورئيسي في خدمة قضايانا عامة وحقوق المراة بشكل خاص .

واوضح رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الخطوات التنفيذية التي نسعي في اتحاد الإذاعات الاسلامية إلى تفعيلها من خلال خطة طموحة تتناول النقاط التالية

١-متابعة وتغطية التقارير والاخبار والانشطة المحلية والوطنية والاقليمية والعالمية المعنية بحقوق المرأة

٢- تخصيص برامج ومنابر بوسائل الاعلام المختلفة لتقديم الاستشارة القانونية التوعوية للنساء

٣- حث القيادات الاعلامية على زيادة وعي العاملين في الاعلام بقضايا حقوق المرأة

٤-تشكيل التحالفات الاعلامية بالتعاون مع الجهات الاخرى لتعزيز حقوق المرأة على المستوى الوطني، انشاء ورصد ومتابعة تطور دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة حقوق المراة.

٥-تفعيل وسائل إعلامية حديثة محكومة ( المدونات، انترنت، منتديات، صفحات اجتماعية، وغيرها ) لخدمة تلك القضية.

٦-تطوير برامج المرأة في الإذاعة ووسائل الاعلام التابعة لنا لتخاطب الأسرة ككل من منطلق حقوق المرأة؛ فهي قضايا مجتمعية لإزالة عنصر التجزئة التي يتم تناول قضايا المرأة إعلاميا في ضوئها.

وفي الختام اشار الدكتور عمرو الليثي إلى ان التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان للمرأة واجب قومي وهدف رئيسي من اهدافنا في العمل